Von der Leyen, il tribunale Ue boccia il divieto all'accesso di sms con Pfizer

Il Tribunale dell'Ue boccia il divieto di accesso agli scambi di sms tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e la casa farmaceutica Pfizer. A sollevare la questione sul regolamento relativo all'accesso ai documenti è stata Matina Stevi, giornalista del New York Times, che ha chiesto all'esecutivo dell'Unione di dare accesso a tutti i messaggi di testo scambiati tra von der Leyen e Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, tra il 1° gennaio 2021 e l'11 maggio 2022.

In precedenza la Commissione aveva rigettato la richiesta affermando di non essere in possesso dei documenti oggetto della domanda. La giornalista e la testata per cui lavora, quindi, hanno chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione dell'esecutivo europeo. E il Tribunale, nella sua sentenza, ha accolto il ricorso annullando la decisione della Commissione. Il Tribunale, come si legge in una nota, ha ricordato che il regolamento relativo all'accesso ai documenti mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti in possesso dalle istituzioni. In linea di principio, quindi, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico.