Nereus, l'asteroide nell'orbita della Terra: Nasa, un terrificante allarme per l'11 dicembre

Si chiama Nereus, è più grande della Torre Eiffel ed è l'asteroide che sta inquietando la Nasa. Il detrito spaziale entrerà nell'orbita della Terra tra poco più di una settimana. La data stimata dagli esperti dall'agenzia aerospaziale americana è l'11 dicembre prossimo.

La roccia alta 330 metri e lunga 150 metri dovrebbe arrivare a una distanza di 3,86 milioni di chilometri dalla superficie del nostro pianeta (circa 10 volte la distanza che intercorre tra noi e la Luna, per intenderci) e secondo le stime attuali non dovrebbe fortunatamente impattare contro la Terra, ma superarla alla sbalorditiva velocità di 23.657 chilometri all'ora. Eppure alla Nasa non dormono sonni tranquilli.

Tecnicamente, infatti, qualsiasi corpo passi a meno di 190 milioni di chilometri dalla Terra ad alta velocità viene considerato dagli esperti come "oggetto vicino" e come tale potenzialmente "rischioso" visto l'impatto cataclismatico che avrebbe una collisione con la superficie. Basterebbe infatti un leggero e apparentemente insignificante cambiamento della traiettoria per avere conseguenze potenzialmente devastanti.



La storia però dovrebbe aiutare a placare anche gli animi più apprensivi e i pessimisti di natura: l'asteroide Nereus, come ricordato anche dal sito del tabloid britannico The Sun, è ormai una vecchia conoscenza dell'uomo. Avvistato per la prima volta dall'astronoma americana Eleanor Helin nel 1982, è abituato a passare frequentemente vicino alla Terra. Come un vecchio amico, insomma, che è meglio però non invitare a casa. Manteniamo le distanze, basta un saluto da lontano in certi casi.

