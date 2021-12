Variante Delta, Matteo Bassetti: "Ho visto delle Tac stamattina, non c'è una parte di polmone che respira"

10 dicembre 2021 a

a

a

"Io mi occupo di malati e purtroppo è tornato a crescere il numero di cinquantenni e sessantenni non vaccinati che stanno molto male": Matteo Bassetti - ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7 - ha spiegato qual è la situazione all'interno del suo ospedale, ponendo l'accento soprattutto sulla variante Delta, che sta creando non pochi problemi nei reparti. "Abbiamo ricoverato negli ultimi tre giorni dieci persone, finite in terapia intensiva nel giro di pochi minuti - ha continuato l'infettivologo del San Martino di Genova -. Il che vuol dire che la variante Delta in chi è giovane e non vaccinato è persino più aggressiva del virus originale di Wuhan".

"Lei è pericoloso". Cruciani processato per Mauro da Mantova e i no vax: caos in diretta | Video

Il medico poi ha proseguito: "Ho visto delle Tac stamattina e non c'è una parte di polmone che respira. La variante Delta sta falcidiando i non vaccinati, chi non si rende conto di questo è un pazzo, non mi interessano i No Vax. A me interessa che la gente sappia che oggi senza vaccino ci si va a schiantare". Di fronte alle domande della conduttrice sul recente convegno "Commissione dubbio e precauzione", cui hanno partecipato anche Massimo Cacciari e Carlo Freccero, Bassetti ha spiegato che si sta perdendo di vista il punto cruciale.

"Benvenuto nel club". Sapete chi hanno minacciato di morte? Bassetti lascia di sasso la Merlino | Video

"Vogliamo renderci conto che siamo nel bel mezzo della quarta ondata o vogliamo continuare a pettinare le bambole? - ha detto spazientito l'infettivologo -. I pronto soccorso ogni giorno sono assaltati da gente non vaccinata che vuole farsi curare. Non possiamo permetterci di avere 6 milioni di persone non vaccinate. Dopo due anni noi medici ne abbiamo le scatole piene di ricoverare gente che non crede al virus".

"Ma lei lo sa che alla sua età...". Merlino da godere: la prima domanda al no vax Mattei. E lui sbrocca: "Senta signora" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.