Oroscopo 2022 e sesso, un anno disastroso sotto le lenzuola: ecco i segni per cui finirà malissimo

A ridosso del nuovo anno, ecco l'oroscopo più bollente di tutti: quello sul sesso. Le previsioni per il 2022 non aggiunge nulla di nuovo, assegnando allo Scorpione il primo posto come amanti più sexy dello zodiaco. Seguono poi i segni dei Gemelli e della Bilancia. Anche Vergine, Ariete e Leone saranno aperti e disponibili a esplorare il piacere in ogni sua forma, mentre le amiche e gli amici del Toro preferiranno avventurarsi in nuove relazioni. Queste scansate da Sagittario e Capricorno che non le desiderano affatto. Ultimi posti nella classifica hot per Acquario, Cancro e Pesci. Gli obiettivi di questi tre segni zodiacali sono ben più profondi.

Nel dettaglio lo Scorpione mostrerà una libido particolarmente sviluppata e una voglia di sperimentare sempre cose piccantissime. Buone nuove anche per i Gemelli che vivranno coinvolgenti avventure. Autostima alle stelle per i nati sotto il segno della Bilancia, che con l'anno nuovo diventano gli amanti perfetti. Molto bene sotto le coperte per Vergine, Ariete e Leone, soprattutto nei mesi estivi.

A metà classifica si piazzano poi Toro, Sagittario, Capricorno e Acquario con il primo che prediligerà rapporti profondi, il secondo il piacere fai da te e il terzo altri tipi di impegni. Meno ottimista per Acquario che necessita di qualche mese in più per sbloccarsi. Flop invece per Cancro e Pesci.

