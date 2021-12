Artide, che temperatura è stata raggiunta: senza precedenti, a un passo dall'apocalisse

14 dicembre 2021 a

a

a

"Un campanello d'allarme". Lo descrive così l'Onu il nuovo record registrato in Artide. Si tratta dei 38 gradi Celsius riscontrati l'anno scorso in Siberia. "Questo nuovo record dell'Artide rappresenta un campanello d'allarme per il nostro clima che cambia", ha fatto sapere attraverso un comunicato il capo dell'agenzia, Petteri Taalas. A preoccupare non è solo il record raggiunto, ma una serie di osservazioni sul clima che cambia. Non a caso nel 2020 - ha ricordato lo stesso Taalas - si è registrato anche "un nuovo record di temperatura (18,3°C) per il continente antartico".

Costine alla brace? Non proprio, cosa state vedendo davvero: miracolo in cucina | Video

Nel 2020, infatti, le temperature medie sulla Siberia artica hanno raggiunto i 10°C, ossia ben al di sopra della norma per gran parte dell'estate dello scorso anno. Il tutto ha provocato incendi devastanti e causato una massiccia perdita di ghiaccio marino. L'Artico è ora tra le Regioni a rischio climatico e si sta riscaldando più del doppio rispetto alla media globale.

Nostradamus, la profezia per il 2022. "Sette volte appreste". un anno drammatico per l'Italia

La temperatura di 38°C, ha osservato l'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'Onu, è stata registrata in una stazione di osservazione meteorologica nella città russa di Verchojansk, una misura che segna un andamento estremo delle temperature più consona al Mediterraneo che all'Artico. Il cambiamento climatico investe però altre zone della Terra, tra queste l'Italia. La Sicilia ha segnalato quest'estate un nuovo record raggiungendo i 48,8 gradi, al punto da certificare un nuovo picco di temperatura europeo.

Omicron, "75mila morti in pochi mesi": vaccino bucato, lo scenario catastrofico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.