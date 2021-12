Oroscopo 2022, soldi e lavoro: vita stravolta per quattro segni, cosa svelano gli astri

18 dicembre 2021 a

a

a

Per alcuni segni zodiacali il 2022 sarà davvero un anno fortunato. L'oroscopo bacia infatti Ariete, Toro, Sagittario e Acquario. Stando alle previsioni i nati sotto il segno dell’Ariete si lasceranno alle spalle il periodo difficoltoso che stanno attraversando e abbracceranno un nuovo e proficuo periodo. Il cambiamento avverrà entro la fine del primo semestre del nuovo anno, quando gli Ariete potranno ottenere grandi realizzazioni a livello sentimentale. Le cose andranno meglio anche a livello familiare, professionale ed economico. Insomma, una grande rinascita che porterà anche a qualche riavvicinamento con persone state fino ad ora lontane.

Paolo Fox, ecco l'Oroscopo 2022: "Chi svolterà la sua vita". Il segno "terremotato"

Poi è la volta del Toro, che vivrà un grande stravolgimento a livello professionale. Non sono escluse promozioni che si attendevano da lungo tempo e che finalmente, una volta per tutte, potranno arrivare. I nati sotto il segno del Toro avranno degli incarichi importanti e delle responsabilità in più che sanciranno l'inizio di un grande successo.

Oroscopo e sesso, un 2022 disastroso sotto le lenzuola: ecco i segni per cui finirà in disgrazia

Stessa fortuna anche per il Sagittario. Questo segno avrà molte soddisfazioni soprattutto a livello familiare. Il segno più positivo ed energico di tutto lo zodiaco tornerà così a sorridere. Anche a livello finanziario il Sagittario sarà protagonista di momenti fortunati, traendo profitti da un investimento fatto in passato. Infine non mancheranno soddisfazioni per l'Acquario. Buone nuove soprattutto per la carriera e le finanze. Un grande cambiamento, quello vissuto dai nati sotto il segno, che porterà equilibrio e cancellerà i brutti periodi.

Oroscopo 2022, la profezia-horror di Paolo Fox: soldi e lavoro, ecco chi rischia di perdere tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.