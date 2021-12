Nostradamus, la profezia-choc sul 2022: guerra e disperazione, come piomberemo nel caos assoluto

23 dicembre 2021 a

Secondo chi crede al suo "verbo", Nostradamus avrebbe predetto l'ascesa di Adolf Hitler ma anche il crollo delle Torri Gemelle. E non solo: gli interpreti delle profezie indicano anche la rivoluzione francese e lo sgancio della bomba atomica tra le sue intuizioni.

E poteva forse mancare una profezia buona anche per il 2022? No, ovviamente no. Il tutto è contenuto nel libro Profezie, l'opera più significativa del celebre astrologo francese, un volume diviso per secoli e composto da centinaia di quartine che presagiscono per lo più catastrofi.

Ed eccoci dunque a quella che sarebbe la profezia relativa al prossimo anno. Nel dettaglio viene citata la decima quartina del terzo secolo, laddove si legge: "Di sangue e fame maggiore calamità / Sette volte appreste alla spiaggia marina/ Monech di fame, luogo preso, prigionia". Insomma, un disastro assoluto, come se il Covid non bastasse.

Stando all'interpretazione delle parole di Nostradamus, il prossimo anno ci porterà guerre e immigrazione (il tutto mentre la fine della pandemia non si vede neppure da lontano). Europa invasa dai disperati e, quindi, anche l'Italia, da sempre meta prediletta d'approdo per barchini e barconi. Dunque il capitolo guerre, che però non è chiaro dove andranno a colpire, ammesso e non concesso che Nostradamus ci azzecchi.

In verità, ci sarebbe un riferimento a Parigi, che stando all'astrologo verrà presa d'assalto e messa a ferro e fuoco. La 30esima quartina del quinto secolo, infatti, recita: "Tutt’intorno alla grande Città / Saranno i soldati alloggiati dai campi e dalle città". Trattasi, secondo gli esegeti di Nostradamus, proprio di Parigi...

