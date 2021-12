Il nostro? Un sito da ascoltare: su liberoquotidiano.it migliaia di contenuti in versione audio

27 dicembre 2021 a

Avete mai pensato alla possibilità di sentire Libero? Di ascoltare un giornale? Strano ma vero. E soprattutto ora è possibile. Stiamo parlando del regalo di Natale a tutti i nostri lettori digitali: sul sito www.liberoquotidiano.it sarà possibile fruire di migliaia di contenuti inversione audio. Il tutto gratuitamente, un servizio in più a costo zero. Una piccola -grande novità che renderà felici tutti gli appassionati di Podcast e dintorni: da oggi è possibile "leggere" gli articoli delle nostre firme e della nostra redazione online "usando le orecchie". Mentre state camminando, sbrigando le faccende di casa, cucinando, correndo o qualsiasi altro tipo di gerundio: insomma, l'informazione è sempre più vicina a te e sempre più semplice da raggiungere.

E stiamo parlando di gran parte dell'informazione che viaggia sul nostro sito: politica, cronaca, commenti e analisi, fino ad arrivare allo sport, al gossip, agli spettacoli e alla televisione. E come si fa, ad ascoltare un articolo? Presto detto: all'interno di ogni nostro pezzo, sotto alla fotografia che vedrete dopo averlo aperto su computer o smartphone, troverete un paio di cuffiette viola e un "play", altrettanto viola. Sarà sufficiente cliccare sull'icona per ascoltare la lettura del testo dell'articolo in questione, il tutto dalle casse del pc, con le cuffie o da qualsiasi altro dispositivo. La novità arriva grazie all'accordo chiuso da Tms Edizioni con Audioboost, una innovativa start-up nata nell'estate del 2021 che, di fatto, ha "partorito" la figura del lettore-ascoltatore. Per quel che riguarda liberoquotidiano.it, lo ha fatto studiandone le nostre convenzioni testuali, le nostre abitudini, lo stile graffiante ed irriverente, il tutto per fornire un prodotto di altissima qualità e del tutto compatibile con lo spirito di Libero.

«Siamo semplicemente entusiasti di aver trovato questa sfida sul nostro percorso di conversione in audio dei migliori contenuti online», spiega Cristina Pianura, fondatrice di Audioboost. «In questi giorni così intensi riuscire a portare a bordo un sito di tali dimensioni è sicuramente un grande onore. Abbiamo concentrato le nostre migliori risorse per arrivare al risultato prima delle festività», per offrire un regalo a tutti i nostri lettori, conclude Pianura.

Con Audioboost, www.liberoquotidiano.it entra dunque nell'era dell'audio. E lo fa in grande stile: siamo il primo sito di informazione a livello nazionale interamente fruibile in Podcast. Ultimo passo in avanti in un anno pieno di rivoluzioni e gratificazioni per i nostri lettori. Negli ultimi mesi, infatti, il lancio di LiberoTv, il "piccolo schermo" di Libero, con approfondimenti, commenti dei direttori, politica e curiosità. Dunque l'approdo su Showcase, la "vetrina" di Google, dove proponiamo in uno spazio esclusivo contenuti altrettanto esclusivi. Questi gli ultimi importanti passi di un percorso che stiamo seguendo al fianco dei nostri lettori. Un percorso possibile solo grazie a voi lettori di Libero, ai quali giorno dopo giorno offriamo un'informazione precisa, controcorrente, irriverente, pungente. Insomma... Libero.

