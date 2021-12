Oroscopo di Capodanno, Paolo Fox: "Attenzione ai soldi", per chi sarà un inizio da dimenticare

31 dicembre 2021 a

Siamo arrivati all’ultimo dell’anno. Un anno difficile, caratterizzato ovviamente dalla pandemia ma anche dalla speranza di riuscire ad uscirne presto, anche se attualmente la situazione non è delle migliori, dato che la variante Omicron ha scombussolato i piani e innescato record su record di contagi. Per chi ancora può, stasera però si festeggia la fine del 2021 e l’arrivo del 2022: non poteva quindi mancare l’oroscopo di Capodanno di Paolo Fox, che dalle stelle ha tratto indicazioni per il 31 dicembre e il primo gennaio.

ARIETE: in amore ci sono novità. Progetti in vista. Domani Venere opposta. Anno di revisione e accordi.

TORO: voglia di divertirsi e c’è un lavoro da sviluppare. Domani torna favorevole Venere. Attenzione ai soldi che escono.

GEMELLI: possono programmare il Capodanno. Pausa di riflessione in vista. Domani Marte in opposizione. Alcune situazioni di lavoro si sbloccano.

CANCRO: giornata bella in amore. Il 2022 porterà gratificazioni professionali. Domani revisioni dei sentimenti. Meglio fare le cose con calma.

LEONE: c’è un incontro inaspettato con la Luna favorevole. Domani Martedì favorevole in amore. Buona condizione generale.

VERGINE: voglia di polemiche pari a zero, meglio staccare la spina. Domani bene Venere. Riceveranno una bella notizia.

BILANCIA: coppie chiamate a fare pace. Sono possibili dei cambiamenti sul lavoro. Domani via ad alcuni progetti sentimentali. Sono stanchi.

SCORPIONE: Sole, Mercurio e Venere favorevoli. Situazione valida sul lavoro. Domani bella posizione di Venere. Non devono stancarsi troppo.

SAGITTARIO: Marte e Luna nel segno, può arrivare una buona idea. Domani giornata di recupero sentimentale. Devono lavorare a un certo progetto.

CAPRICORNO: non vogliono investire in un nuovo amore. Le stelle sono con loro. Domani si partirà con grinta. Momento ideale per far valere le proprie ragioni.

ACQUARIO: Capodanno nasce sotto buoni auspici. Marte favorevole. Domani bene l’amore. Non devono spendere troppi soldi.

PESCI: cautela nelle emozioni. Capodanno in allegria. Domani Venere favorevole. Potranno riposare un po’.

