Covid, testicoli "danneggiati". Lo studio sconvolgente: effetto deleterio, ecco come li riduce

Il Covid potrebbe causare problemi per la salute dei testicoli, tra i quali una diminuzione delle dimensioni, del numero di spermatozoi e dei livelli di testosterone. Lo studio, pubblicato il 18 febbraio, come riporta il sito Dagospia, è stato condotto negli ultimi mesi dai ricercatori dell'Università di Hong Kong per studiare l'effetto del Covid sui criceti.

Gli scienziati hanno somministrato per via nasale a un gruppo di criceti, in parte vaccinati, dosi variabili di Covid. I testicoli dei criceti sono stati esaminati tra il primo e il 120esimo giorno dopo l’infezione: i ricercatori hanno trovato una "diminuzione acuta" del numero di spermatozoi e dei livelli di testosterone da quattro a sette giorni dopo l'infezione nei criceti non vaccinati. Nel frattempo, già una settimana dopo l'infezione, è stato osservato un "danno" al tessuto testicolare, tra cui infiammazione, degenerazione e necrosi.

Di più. Le dimensioni e il peso dei testicoli sono risultati ridotti dopo l'infezione. La buona notizia è che nei criceti vaccinati contro il Covid non si sono riscontrati danni ai testicoli.

"Il Covid può causare danni ai testicoli acuti e cronici nei criceti ed è coerente con le segnalazioni di orchite clinica e ipogonadismo negli uomini guariti da Covid", hanno concluso gli autori dello studio, che è stato accettato per pubblicazione dalla rivista peer-reviewed Clinical Infectious Diseases.

