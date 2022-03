Orologi, "gravi ustioni": avete acquistato questi modelli? Impensabili effetti sul proprio corpo

02 marzo 2022 a

Allarme dai produttori di FitBit: indossare i loro orologi potrebbe essere pericoloso. Il motivo? "Il modello Ionic potrebbe surriscaldarsi e bruciarsi, causando ustioni anche gravi". A lamentarsi dell'effetto di alcuni accessori più di 100 persone. Pertanto, gli utenti sono stati avvertiti di "smettere immediatamente di utilizzare gli smartwatch Ionic richiamati" e di contattare Fitbit per un rimborso.

Quest'ultimo sarà pari a 299 dollari. Ma non solo perché la società si è anche impegnata a offrire loro uno sconto del 40 per cento su un nuovo acquisto. Il richiamo, precisano i vertici dell'azienda, vale solo per il modello Ionic, e non per altri smartwatch Fitbit. Gli orologi in questione sono stati venduti tra settembre 2017 e dicembre 2021 e Fitbit ha interrotto la produzione del modello interessato già nel 2020.

Per aiutare coloro che segnalano problemi, il sito di Fitbit ha una sezione dedicata al ritiro che include le istruzioni per la restituzione degli orologi. Proprio qui sarà presente una sezione di domande e risposte che affronta i problemi che potrebbero avere gli utenti. Questo, ovviamente, include l'avviso che gli smartwatch devono essere tolti e non più utilizzati, anche se sembrano funzionare normalmente o ancora non hanno dato problemi.

