Asteroide 2007 FF1, nella notte dell'1 aprile il "passaggio ravvicinato" alla Terra: tutti i rischi

Passaggio ravvicinato alla Terra. Alle 23:35 di venerdì 1 aprile un asteroide dalle dimensioni della Mole Antonelliana ci passerà a fianco. Almeno se si considerano le distanze astronomiche. Il "sasso spaziale", definito 2007 FF1, è un asteroide di classe Apollo che fa parte dei cosiddetti NEO, acronimo di Near Earth Obect, ossia gli oggetti celesti che vantano un’orbita che si avvicina più o meno pericolosamente a quella del nostro pianeta.

Di rischi però non ce ne sono. L'asteroide infatti non potrà andarsi a schiantare sulla Terra, visto che si muoverà a una distanza di poco più di 7,4 milioni di chilometri, circa 16 volte la distanza media che ci separa dalla Luna. Il tutto sfrecciando a 12,83 chilometri al secondo, pari a oltre 46mila chilometri orari. La scoperta del 2007 FF1 è da far risalire al 2007 per mano del Catalina Sky Survey (CSS), un progetto coordinato dall'istituto Lunar and Planetary Laboratory dell'Università dell'Arizona.

Ma cosa succederebbe se l'asteroide precipitasse sulla Terra? In quel caso i danni catastrofici sarebbero assicurati. Un "sasso spaziale" di quelle dimensioni potrebbe radere al suolo intere città e ciò che le circonda. Se invece dovesse cadere in mare, provocherebbe uno tsunami di proporzioni devastanti.

