Vedi la carota? Il rompicapo fa impazzire il mondo: se ci metti più di 30 secondi...

Da perderci la testa. In una miriade di coniglietti e ovetti di Pasqua devi trovare la carota nascosta. La vedete? E quanto tempo ci avete messo a trovarla? Questo rompicapo è stato creato dalla società britannica Watches2U, che sfida i giocatori a individuare la carota nascosta dal coniglietto pasquale. Pronti? Vediamo se siete anche veloci.

Nel "puzzle" pubblicato dal Daily Mail il designer ha inserito dozzine di uova di colore diverso su uno sfondo a colori vivaci quindi dovrete restare molto concentrati. Cercate di non fissarvi sui coniglietti che si divertono e ballano nel campo, anche se sono irresistibili.

Avete trovato la carota? Se non ce la fate proprio a vederla in questo delirio di colori, ovetti e coniglietti guardate la soluzione qui sotto, troverete la caratino cerchiata in nero. Sappiate che mediamente la figura nascosta deve essere individuata in mezzo minuto.

