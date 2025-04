Russia, la tregua di Putin? Già finita: bombardamenti sull'Ucraina

"Stiamo documentando ogni violazione da parte della Russia del suo autodichiarato impegno a un cessate il fuoco completo per il periodo pasquale e siamo pronti a fornire le informazioni necessarie ai nostri partner. O Putin non ha il pieno controllo del suo esercito, oppure la situazione dimostra che in Russia non c'è alcuna intenzione di fare un passo concreto verso la fine della guerra, ma solo di ottenere una copertura mediatica favorevole. È un bene, almeno, che non ci siano state sirene antiaeree". Così su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citando il nuovo rapporto del comandante in capo Syrskyi sulla linea del fronte, aggiornato alle ore 12.

"Questa Pasqua ha chiaramente dimostrato che l'unica fonte di questa guerra, e la ragione per cui si protrae, è la Russia - ha continuato -. Siamo pronti a procedere verso la pace e un cessate il fuoco completo, incondizionato e onesto che potrebbe durare almeno 30 giorni, ma finora non c'è stata alcuna risposta dalla Russia in merito. La situazione in prima linea dimostra che sono necessarie pressioni su Mosca e un'effettiva supervisione delle azioni delle forze di occupazione affinché il cessate il fuoco venga instaurato".