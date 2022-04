Sprint24, ecco come realizzare un perfetto biglietto da visita personalizzato

27 aprile 2022 a

Biglietti da visita personalizzati: come realizzare quello perfetto?

I biglietti da visita sono degli strumenti ancora utilizzatissimi nel mondo del lavoro. Passare i contatti tramite lo smartphone è semplice, ma porgere un biglietto da visita è ancora sinonimo di professionalità ed eleganza. Ecco come realizzare quello perfetto

Mentre la digitalizzazione muove passi da gigante tornano in auge alcuni strumenti utilizzatissimi in passato. Fra questi i biglietti da visita personalizzati : una presentazione del proprio lavoro e del proprio carattere. A contare non sono solo le informazioni riportate ma anche la forma: risulta fondamentale la scelta della carta, del font, della tecnica di stampa.

Il biglietto da visita perfetto, in un certo senso, non esiste. Ognuno dovrebbe realizzarlo secondo la propria idea di estetica e secondo la professione svolta. Un medico o un avvocato, per esempio, dovrebbe puntare sul classico e sul tradizionale; un imprenditore digitale, invece, è chiamato a osare nella scelta di colori e forme. Ma come stampare il proprio biglietto da visita a prezzo conveniente?

Il vantaggio di ordinare biglietti da visita online

Per la realizzazione di questo particolare prodotto editoriale è molto conveniente rivolgersi a una tipografia online come Sprint24. È sempre garantita qualità assoluta, prezzi molto convenienti e consegna in 24 ore. Molto spesso capita, infatti, di doversi recare presso un evento di settore ma accorgersi solo all’ultimo minuto di aver finito i bigliettini. Ordinando online basterà configurare le caratteristiche base, caricare il file di stampa e attendere il corriere espresso: giusto in tempo per l’evento.

La velocità non è l’unica qualità delle tipografie online. Come si accennava prima, la personalizzazione del mezzo è tutto. Sugli e-commerce specializzati è possibile accedere a una vasta gamma di prodotti, di carte, e di materiali. Solo per porre un termine di paragone: Sprint24 include nel catalogo ben quattro carte naturali trattate, tre carte naturali lisce, quattro carte naturali goffrate.

In linea di massima le prime due categorie di carta sono perfette per realizzare un biglietto da visita informale, moderno e giovanile. Le carte goffrate, invece, sono simbolo di un’eleganza old-style, oggi sempre più apprezzata in tutti i settori.

Come scegliere le dimensioni e le altre caratteristiche tipografiche?

In genere i biglietti da visita sono realizzati nel formato carta di credito in modo da essere custoditi in modo agevole nel portafoglio di clienti e colleghi. Tuttavia, per differenziarsi, molti decidono di creare bigliettini in formati inusuali. Sprint24 offre ben quattro formati standard e lascia aperta la possibilità di inserire autonomamente le misure.

I formati più noti sono infatti 5,50 x 8,50 cm; 5,50 cm x 5,50 cm; 4,50 x 8,50 cm; 4 x 9 cm. Naturalmente partendo da questi formati a “rettangolo” o “quadrato” rimane sempre modificabile l’orientamento: verticale od orizzontale. Tutto dipende dal layout grafico e dalla quantità di informazioni che si vogliono inserire. Per un biglietto da visita ricco di notizie è infatti preferibile scegliere il formato verticale.

A questo punto rimane solo da scegliere se arrotondare o meno gli angoli, un’opportunità molto interessante per creare un prodotto unico. Com’è evidente ordinare i biglietti da visita non è mai stato così semplice.

