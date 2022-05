Malcom, l'uomo con il pene nel braccio: le sue misure. Storia e immagini sconvolgenti

02 maggio 2022 a

Ai confini della scienza. Malcom MacDonald, uomo inglese di mezza età, nel 2010 aveva perso l'utilizzo del pene a causa di una gravissima infezione al sangue. A quel punto i medici, non rassegnati a consegnare al signore una vita fatta di privazioni e frustrazioni, hanno trovato una soluzione degna di Grey's Anatomy, celebre e duratura fiction televisiva americana che ha conquistato milioni di fedelissimi telespettatori in tutto il mondo mescolando la medicina a una generosa dose di fantasia in sala operatoria: gli hanno riattaccato il fallo sul braccio sinistro, per garantirne la vascolarizzazione, nell'attesa di poterlo reimpiantare nel posto originario. Quel giorno, finalmente, è arrivato. E se non fosse un'immagine inappropriata, si potrebbe dire che il signor MacDonald oggi ha potuto finalmente riabbracciare il suo membro, che ironicamente chiama Jerry.

La storia del 47enne Malcm ha fatto ovviamente il giro del mondo: l'uomo ha raccontato il suo calvario, con un misto di imbarazzo e fierezza, persino a Channel 4, prestigioso canale della tv britannica, che ha realizzato un documentario su di lui. "È stata un’operazione di nove ore. La prima cosa che ho fatto è stata guardare in basso e ho pensato: 'Oh mio Dio! L’hanno preso questa volta. Mi sento di nuovo un uomo vero".





La prima operazione era avvenuta nel 2015, dopo un lungo periodo di studio di tutte le possibilità. I medici erano poi riusciti a ricostruire un organo di 15 centimetri. In quel periodo, però, nella zona del pube non arrivava sufficiente ossigeno nel sangue e dunque impiantarlo subito sarebbe stato deleterio. Da qui l'idea di "parcheggiarlo" sull'avambraccio, per un periodo dilatato a dismisura dai ritardi ospedalieri legati dal Covid. "La mia fortuna nella vita non è stata così buona finora, ma non può solo andare male per così tanto tempo, no? - è stato il commento in tv di Malcom - Riesci a immaginare sei anni della tua vita con un pene che oscilla sul tuo braccio? È stato un incubo, ma ora non c'è più - quel piccolo bastardo".

