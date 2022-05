Pneumatici, il trucco della moneta da 1 euro sulla gomma: ecco cosa succede

27 maggio 2022 a

a

a

Non sapete come verificare lo stato delle vostre gomme? Ecco spiegati pochi semplici trucchi per testare l'usura dei vostri pneumatici. Questo è anche il periodo di cambio gomme per gli automobilisti che devono montare quelle estive al posto delle invernali. Il Codice della Strada è chiaro e non transige sulla sicurezza: "Montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filo-veicoli devono essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza".

Le auto che si guastano meno e quelle che danno più problemi: la classifica definitiva



Come capire quindi se le gomme sono da cambiare o meno? Innanzitutto la profondità degli intagli centrali non deve essere inferiore a 1.60 mm. Al contrario, chi circola per la strada con pneumatici usurati può rischiare una multa che oscilla da 85 fino a 338 euro, più la decurtazione di due punti dalla patente. Gli pneumatici in commercio prevedono l'inserimento di un piccolo tassello sul fondo del canale che indica lo stato di usura della gomma. Una volta raggiunto il tassello, significa che si è raggiunto il limite legale di utilizzo e va di conseguenza cambiato.

Dal 6 luglio scatta il nuovo obbligo sulle auto: cosa serve a bordo (e chi riguarda)

Esiste anche un trucchetto pratico e veloce per verificare lo stato di usura. Per gli pneumatici estivi basterà prendere una moneta da un euro: se le stelle sul bordo della moneta sono ben visibili, ciò significa che lo spessore del vostro pneumatico è inferiore alla misura prevista dal codice della strada. Per quanto riguarda le gomme invernali invece si può utilizzare la moneta da due euro. Anche i questo caso basterà controllare se il bordo argentato rimane fuori dalla scanalatura. Se invece si volesse essere ancora più precisi si può sempre comprare un calibro di profondità, dal costo di dieci euro più o meno, il quale vi consentirà di misurare con esattezza al millimetro il vostro pneumatico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.