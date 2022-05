Whatsapp, occhio alla nuova truffa che fa perdere il controllo del telefono. Ecco come evitarla

27 maggio 2022 a

a

a

La truffa è dietro l'angolo, e questa volta riguarda l'app di comunicazione più famosa al mondo: Whatsapp. Secondo quanto condiviso da Rahul Sasi, fondatore e Ceo di CloudSek, azienda di sicurezza informatica, ci sarebbero hacker che stanno sfruttando dei codici per farsi passare il controllo dei profili, senza che questi ultimi se ne accorgano. A differenza di altri episodi accaduti in passato, questa volta i truffatori non sfrutterebbero metodi tecnici bensì più 'comunicativi'.

Su questi cellulari non funzionerà più WhatsApp. C'è anche il tuo? Controlla qui la lista

Il sistema di hackeraggio sfrutta codici comuni che chiunque può abilitare sul telefono per l'inoltro delle chiamate e degli sms, in caso di linea occupata. Vengono quindi invitati gli utenti a digitare le stringhe *67* e *405* seguite da un numero a dieci cifre. In questo modo viene attivato l'arrivo delle telefonate e degli sms sul numero indicato dopo i codici. Bypassando così quello in possesso.

WhatsApp, vi è arrivato questo messaggio? Fate molta attenzione: cosa significa e chi c'è dietro

"Questo non è un trucco nuovo per i truffatori. In passato sono state segnalate forme simili di attacco informatico su altre piattaforme. Il modo migliore per proteggersi è abilitare la verifica in due passaggi su WhatsApp e impostare una password o un PIN all'accesso" ha spiegato 91mobiles. Questa tecnica è possibile solo quando il numero principale è impegnato in una telefonata. A questo punto il truffatore esegue un nuovo processo di registrazione dall'account Whatsapp con il numero del truffato. Stando a quanto ha riferito Sasi, l'obbiettivo degli haker è quello di chiedere denaro ai contatti delle vittime, facendo finta di essere un parente o un amico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.