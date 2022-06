Birra e perdita di materia cerebrale: i terrificanti effetti sul cervello di due bicchieri al giorno

01 giugno 2022 a

Anche un solo drink al giorno riduce le dimensioni del cervello: questo il risultato di uno studio americano, pubblicato su Nature Communication, che ha analizzato i dati di oltre 36mila adulti. Dalla ricerca è emerso che più le persone consumavano alcol, più la materia cerebrale diminuiva. Gli scienziati, in particolare, hanno scoperto che bere tre unità di alcol al giorno, equivalenti a sole due birre, porta a un restringimento del cervello pari a tre anni e mezzo di invecchiamento.

Gli esperti, comunque, hanno puntualizzato come i risultati siano una correlazione e non una causalità. Questa associazione con le riduzioni della materia cerebrale "non è lineare, ma più bevi più peggiora", ha spiegato Remi Daviet, co-autore dell’analisi ed ex ricercatore della Wharton School dell’Università della Pennsylvania, attualmente all’Università del Wisconsin-Madison. "Questo studio ha esaminato il consumo medio, ma siamo curiosi di sapere se bere una birra al giorno sia meglio che non berne nessuna durante la settimana per poi consumarne sette nel weekend – ha aggiunto Gideon Nave, altro autore dello studio –. Ci sono alcune prove che il cosiddetto binge drinking (il bere fino ad ubriacarsi) è dannoso per il cervello, ma non l’abbiamo ancora esaminato da vicino".

Adesso la speranza dei ricercatori è quella di definire in modo più definitivo la causalità e non la semplice correlazione. "Potremmo essere in grado di esaminare questi effetti nel tempo e, insieme alla genetica, districarci tra le relazioni causali – ha proseguito Nave – . Alcuni elementi provano che l’effetto negativo del bere sul cervello è esponenziale, per cui un drink in più al giorno potrebbe avere un impatto da non sottovalutare".

