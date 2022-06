Caricatore smartphone, cambia tutto. Accordo Ue: ecco quale dovrete usare

07 giugno 2022 a

Buone notizie dai vertici Ue. Tra le istituzioni, dopo anni di discussioni e richieste, è stato raggiunto un accordo sulla proposta legislativa per introdurre un caricatore unico di tipo Usb-c per i dispositivi mobili nell'Unione europea, indipendentemente dal produttore. Tale proposta riguarderà telefoni cellulari, tablet, e-reader, fotocamere digitali cuffie e auricolari, console per videogiochi portatili e altoparlanti portatili ricaricabili. Unici esclusi i computer portatili.

Questo accordo segnerebbe definitivamente la sconfitta di Apple che ha un diverso caricatore per i suoi iPhone e alcuni iPad, ovvero il cavo lighting. Unita ad altre associazioni l'azienda multinazionale statunitense si è da sempre battuta contro l'adozione di uno standard universale. Tale decreto introduce in aggiunta una tecnologia di ricarica rapida armonizzata vendendo separatamente i caricatori dai dispositivi, in modo tale da ridurre i rifiuti elettronici.

Il Parlamento europeo ha annunciato che entro il 2024 la norma prevederà l'adozione del caricabatterie universale. Erano molti anni che il Parlamento e la sua commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori chiedevano una soluzione comune per i caricatori. L'unico limite sarà che, contrariamente a quanto richiesto dai legislatori, la norma non sarà valida per i computer portatili per i quali è rinviata a 40 mesi dall'adozione.

