"Allineamento astrale": cosa sta per accadere nello spazio, tra poche ore

Occhi aperti al cielo. Questa notte, tra il 24 e 25 giugno, sarà l'occasione migliore per osservare l'allineamento perfetto di Venere, Marte, Giove e Saturno, già pronti da settimane in una diagonale perfetta. Presto si aggiungerà anche Mercurio che combacerà, insieme agli altri pianeti, in ordine naturale rispetto al Sole. Non si vedeva una cosa del genere da ben 18 anni.

Sandro Bordelli, astronomo dell'Istituto Nazionale d Astrofisica (Inaf) ha spiegato che questo tipo di allineamento accade ogni 20 anni. Questo tipo di fenomeni sono già capitati egli anni: "Nel febbraio 2016 e nel novembre di quello stesso anno i pianeti erano allineati e visibili all'alba, ma non nell'ordine della loro distanza dal Sole" ha spiegato l'astrofisico responsabile del Virtual Telescope Project, Gianluca Masi. "Solo risalendo indietro, al 2004, è possibile ritrovare la stessa sequenza, che riproduce la distanza crescente dal Sole" ha poi aggiunto".

Paolo Volpini, che fa parte dell'Unione Astrofili Italiani (Uai) ha spiegato: "Adesso si aggiunge Mercurio, ancora molto basso sull'orizzonte". Gli astrofili di tutto il mondo si stanno infatti preparando da tempo a questo spettacolo. La prima data che gli ha permesso di osservare questo fenomeno al meglio è stata il 16 giugno, quando Mercurio è stato visibile al mattino presto, prima del sorgere del Sole. Il consiglio, secondo Volpini, per questa notte invece: "Apprezzare al meglio lo spettacolo e utilizzare un binocolo" per osservare Mercurio sorgerà un'ora e 13 minuti prima del Sole.

