Salute, la macchia sulle mani che segnala problemi al cuore e ai reni

D'estate ci si dedica molto di più al proprio corpo. In spiaggia, in costume, spesso si osserva quello che spesso si trascura. Una macchia, un neo, qualcosa di strano che magari di solito passa inosservato anche sotto la doccia. E ad esempio concentrarsi sulle mani potrebbe, in alcuni casi, salvare la vita. Perchè? Avete mai osservato bene le vostre unghie? Se ci sono dei puntini bianchi potrebbe esserci un problema. Ad esempio fate molta attenzione alla leuconichia, una condizione che prevede la decolorazione parziale o totale delle unghie. In questo modo possono comparire delle macchie, dei puntini oppure delle strisce irregolari di colore bianco. Ma se la leuconichia potrebbe essere innocua, altre macchie invece potrebbero essere il segnale di un problema molto più serio. Bisogna infatti preoccuparsi quando queste macchie ci sono anche sulla pelle e si tratta di psoriasi o eczema. Se presenti nelle unghie dei piedi potrebbero essere dei funghi ed è necessario l’intervento di uno specialista. Infine per i casi più gravi che si manifestano con macchie sulle unghie ci possono essere patologie legate al cuore o ai reni. In questo caso è fondamentale sapere che oltre alle macchie bianche sulle unghie si dovrà fare i conti con i problemi di respirazione, tachicardia, gonfiore alle caviglie. Insomma, tra un tuffo e l'altro controllate le vostre mani. Un piccolo gesto che potrebbe essere decisivo.

