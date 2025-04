Papa Francesco, "dalla notte all'alba": stroncato dal "killer silenzioso"

A uccidere Papa Francesco è stato quello che i medici definiscono "il killer silenzioso". Una formula suggestiva ma molto calzante, che fotografa alla perfezione il modo in cui l'ictus può stroncare un uomo nel giro di pochi secondi, senza particolari avvisaglie e al di là dei pregressi problemi di salute.

Il certificato di morte ufficiale della Santa Sede indica come cause del decesso "ictus cerebri, coma e collasso cardiocircolatorio irreversibile". Certo, sul conto di Bergoglio gravavano nell'ordine "episodio di insufficienza respiratoria acuta in polmonite bilaterale multimicrobica, Bronchiectasie multiple, Ipertensione arteriosa, Diabete tipo II".

Tradotto, fuori da termini e descrizioni strettamente tecniche: si è trattato di un episodio di "morte improvvisa", non legata all'aggravamento dei problemi polmonari ben noti che avevano portato Francesco a un lungo ricovero al Gemelli di Roma per oltre un mese a cavallo tra febbraio e marzo scorsi a cui ha fatto seguito una delicatissima degenza.