Carte di credito salvate e prosciugate su Google Chrome: cosa sta succedendo

13 luglio 2022 a

a

a

Attenzione a memorizzare i dati di pagamento su Google Chrome. Nelle ultime settimane sono arrivate tante segnalazioni sul malware Emotet: si tratta di un software che punta a sottrarre agli utenti dati sensibili e informazioni riguardanti le carte di credito e più in generale i metodi di pagamento online, come ad esempio PayPal.

Video su questo argomento Spazio, ecco la prima foto a colori del telescopio James Webb

L’allarme è stato diffuso dagli esperti di Proofpoint Threat Insights, con il modulo lanciato dalla rete Emotet che è in grado di superare la sicurezza del noto browser di Google, accedendo così a tutti i dati sensibili che sono stati salvati dagli utenti. Nonostante Chrome salvi i dati di pagamento in modo criptomatico, il malware è capace di decifrarli e di recuperare quindi il numero della carta, nome e cognome del titolare e data di scadenza: ovvero tutto ciò che serve per mettere in atto una truffa ai danni degli utenti ignari.

Cellulare? Occhio a come ti spiano: l'errore da evitare assolutamente

Questa minaccia è una variante del virus bancario Emotet, conosciuto in Italia da oltre un anno: ultimamente si sarebbe “evoluto” andando a insidiare i dati salvati su Google Chrome. Così è diventato più insidioso, dato che una volta penetrato nel sistema riesce a rubare le password dei conti correnti e digitali. Delle carte di credito memorizzate dagli utenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.