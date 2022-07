Vino e birra, un bicchiere al giorno? Le conseguenze sul corpo per gli over-40

15 luglio 2022 a

Un bicchiere di vino o una bottiglia di birra al giorno potrebbero fare addirittura bene agli over 40: lo rivela uno studio della Washington University pubblicato su The Lancet. Si tratta dell'ennesima conferma del fatto che bere con moderazione fa bene all'organismo. Secondo i ricercatori, infatti, l'alcol può aiutare a scongiurare le malattie cardiache e il diabete di tipo 2, limitando il rischio potenziale di una morte precoce.

Stando allo studio, quantità moderate di alcol possono aumentare i livelli di colesterolo buono e di antiossidanti nel sangue. E non solo: si ritiene pure che migliori i livelli di glucosio e aumenti i livelli di adiponectina, un ormone che favorisce la sensibilità all'insulina, proteggendo così dal diabete di tipo 2. Diversa la situazione per chi ha meno di 40 anni: in quel caso i ricercatori invitano a essere più cauti per via del maggiore rischio di lesioni, incidenti stradali e suicidio.

Gli over 40 "possono trarre beneficio dal bere piccole quantità di alcol", ha spiegato uno degli autori della ricerca, la dottoressa Emmanuela Gakidou. Il team della Washington University ha esaminato il database Global Burden of Disease, che contiene informazioni sulla salute delle persone in tutto il mondo, e partendo da lì hanno creato un modello per calcolare in quali casi i rischi del consumo di bevande alcoliche superano i benefici. "Piccole quantità di alcol riducono il rischio di alcune condizioni prevalenti in età avanzata, come la cardiopatia ischemica e il diabete", si legge nello studio.

