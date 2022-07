Samantha Cristoforetti, passeggiata spaziale interrotta un'ora prima: rientro d'urgenza, cosa è successo davvero

22 luglio 2022 a

La passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti è sta interrotta con un'ora di anticipo dal centro di controllo di Mosca. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, legati all'autonomia delle batterie che alimentano i sistemi di sostentamento delle tute di AstroSamantha e Oleg Artemeyev. È stato così garantito ai due astronauti il tempo necessario per rientrare in sicurezza all'interno della Stazione Spaziale.

La Cristoforetti è arrivata su Iss alla fine dello scorso 27 aprile per la missione semestrale Minerva, insieme con gli astronauti americani della Crew-4 a bordo della capsula Crew dragon di SpaceX. La passeggiata spaziale, chiamata anche attività extraveicolare o Eva, ha visto AstroSamantha e Artemeyev impegnati in una serie di attività, inclusa l'installazione di piattaforme e dell'adattatore della workstation montata sul modulo laboratorio Nauka.

I due astronauti avevano il compito di far partire dieci nano satelliti progettati per raccogliere dati radio-elettronici, e di posizionare un braccio telescopico da Zarya a Poisk per fornire supporto alle future passeggiate spaziali. I due dovevano anche lavorare, tra le altre cose, al programma Era (European Robotic Arm) il primo robot in grado di "camminare" attorno al segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale. Leggero e potente, lungo oltre 11 metri, il braccio ha la capacità di ancorarsi a dei punti fissi della Stazione e di muoversi avanti e indietro da solo. Servirà come braccio manipolatore principale nella parte russa della Stazione Spaziale. I suoi sette giunti possono gestire carichi utili di diverse tonnellate, con un'ampia gamma di movimenti per le attività di assemblaggio.