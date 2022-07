Vaccini, un'inquietante conseguenza: cosa ancora non si sapeva

24 luglio 2022 a

Nuovi effetti collaterali dopo il vaccino? Uno studio illustrato da Maria Cristina Sacchi, coordinatrice del centro di autoimmunità presso il laboratorio di Analisi e autoimmunità dell'Azienda ospedaliera di Alessandria ha registrato "l'insorgenza di auto-anticorpi post-vaccinazione, ovvero quegli anticorpi che attaccano erroneamente le nostre cellule, tessuti, od organi, provocando un'infiammazione che potrebbe portare a malattie autoimmuni".

La ricerca - riportata dal Fatto Quotidiano - è stata testata su 77 sanitari. Sul 28,5 per cento di questi "sono comparsi de novo auto-anticorpi antinucleo (Ana)". Risultato? Secondo l'esperta questi numeri farebbero ipotizzare che l'incremento di questi valori "potrebbe essere correlato al numero di esposizioni al vaccino: infatti dopo le prime due dosi il 7,8% dei soggetti aveva avuto insorgenza de novo degli Ana, e il 20,7% dopo 3 dosi".

Comunque, e qui arriva la precisazione, la presenza di questi auto-anticorpi non porta per forza a sviluppare una malattia autoimmune. "I dati ottenuti - proseguono - suggeriscono che questi nuovi vaccini a mRna possano essere in grado di indurre un'alterazione dell'assetto autoimmune, ma questi auto-anticorpi potrebbero essere anche solo transitori, infatti, gli stessi possono essere presenti in una parte delle popolazione sana, statisticamente più piccola, negli anziani, e nei parenti di primo grado di pazienti con malattie autoimmuni".

