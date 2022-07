Aria condizionata, conseguenze drammatiche sul fisico: cosa rischi

30 luglio 2022 a

"L'aria condizionata fa ingrassare": lo rivela uno studio spagnolo condotto dall'Istituto de la Grasa. Il motivo? "Stare al freddo ci fa venire fame - ha spiegato il ricercatore Javier Sánchez Perona a El Pais -. Il rapporto tra temperatura e appetito è stato scientificamente provato: più alta è la temperatura, più basso è l'appetito. Se viviamo con l'aria condizionata mangeremo di più e ingrasseremo". Perona, come riporta il Messaggero, ha raccontato anche un aneddoto personale: la prima volta che era arrivato a Siviglia, diversi anni fa, aveva notato quanto fossero magre le persone. All'epoca faceva caldo quasi come oggi. L'unica differenza era che nelle case c'erano meno condizionatori. Oggi invece tutti ne hanno uno e nel frattempo la città ha ottenuto il più alto tasso di obesità della Spagna.

In genere col caldo si ha meno voglia di mangiare cibi grassi o comunque troppo elaborati, cosa che contribuisce a evitare di metter su peso. Come mai succede questo? Perché gli esseri umani sono omeotermi come tutti gli altri mammiferi, dunque hanno la capacità di regolare il metabolismo per mantenere la temperatura corporea costante, indipendentemente da quella dell'ambiente. Nulla di nuovo comunque. Tempo fa negli Usa, alcune ricerche avevano già dimostrato come a una temperatura di 35 gradi si mangiasse il 10 per cento in meno di quello che si consumava a 24.

Le cause dell'obesità comunque sono tante: cibo spazzatura, alimenti raffinati e lavorati, lo stile di vita sedentario. E non solo. Ci sono anche la rinuncia al fumo, che causa sempre un incremento di peso, e il consumo crescente di antidepressivi, antistaminici e contraccettivi. Adesso pare che a questa lista sia necessario aggiungere pure i condizionatori.