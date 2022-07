Conto corrente, occhio al Wi-Fi in hotel: come ti rubano tutti i risparmi

30 luglio 2022 a

a

a

Ora che gli italiani si apprestano a partire, hotel e case vacanze sono presi d'assalto. Tra le richieste dei clienti appena arrivati, il Wi-Fi. Sì, perché senza rete a cui collegare il proprio cellulare o il proprio pc, ci si sente persi. E così ecco che la prima cosa che in vacanza si chiede è la password. Eppure non mancano preoccupanti conseguenze. Che sia gratuito o a pagamento, il Wi-Fi può causare non pochi problemi.

Perdete il controllo del telefono: come funziona la nuova truffa WhatsApp che ti può rovinare

Si tratta infatti di reti che entrano facilmente nell'obiettivo di hacker. Non solo, perché colpire una connessione a cui si appoggiano migliaia di persone è un bersaglio parecchio appetibile per i pirati informatici. Complice anche la scarsa attenzione che i proprietari riservano alla rete per gli ospiti. Se, dunque, non possiamo fare a meno del Wi-Fi, è comunque da tenere ben presente che è meglio evitare transazione economiche se si è collegati.

Un sms e ti svuotano il conto corrente: Poste italiane? No: come riconoscerlo | Video

Meglio dunque utilizzare la propria linea senza incappare in spiacevoli sorprese sul conto corrente. In ogni caso tra i modi per mettere in sicurezza la rete Wi-Fi, il più efficace è quello di impostare l’autenticazione con password scegliendo, al tempo stesso, un protocollo di crittografia adeguato a proteggere la trasmissione dei dati nell’etere.