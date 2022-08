Covid, il sintomo del mattino che rivela il contagio

06 agosto 2022 a

Il Covid in questa calda estate non molla la presa. I contagi perseverano ma va detto che la variante che in questo momento sta colpendo il nostro Paese è piuttosto blanda. In tanti però sembrano aver interrotto la corsa al tampone. Il tutto sottovalutando alcuni sintomi che di fatto sono degli indicatori del contagio. E un aiuto concreto per distinguere bene i sintomi che possono accompagnare il Covid oppure un semplice raffreddore.

Secondo il professor Spector, a capo dello ZOE Health Study in Gran Bretagna, al momento ci sono “il doppio dei casi di Covid rispetto ai comuni raffreddori – il rapporto non è mai stato così alto”. In generale, chi è colpito dal Covid ha maggiore probabilità di segnalare stanchezza, ha osservato il professore. Certo la stanchezza è un malessere comune, ma se questa si manifesta dopo una notte di sonno, allora potrebbe essere un sintomo del Covid.

I sintomi simili al raffreddore più comuni attualmente riportati sono: rinorrea, mal di gola, male alla testa, tosse persistente, stanchezza lieve e grave. Insomma per capire prima di fare il tampone quanto possa essere concreto il rischio di avere il Covid, fate molta attenzione a come vi svegliate. Stanchezza appena in piedi è un grande campanello d'allarme.