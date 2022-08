Talco "causa tumori": il noto marchio che interrompe la produzione

12 agosto 2022 a

Dal 2023 stop alla vendita del talco per bambini di Johnson & Johnson. La decisione è arrivata dopo che la società ha già fermato le vendite negli Stati Uniti e in Canada nel 2020. Alla base il calo della domanda da parte dei clienti a causa di problemi di sicurezza. J&J, infatti, sta affrontando migliaia di cause legali. Il motivo? Molte sostengono che il talco in questione abbia danneggiato le donne che lo usavano perché l'amianto contenuto nella polvere ha contribuito a un aumento del rischio di mesotelioma, una forma di cancro.

Alcune delle cause hanno addirittura portato a costosi verdetti contro la società, che continua comunque a dichiarare sicuro il prodotto. Per l'azienda non ci sarebbero prove chimiche effettuate dall'agenzia del farmaco. Tuttavia la pubblicità contro il prodotto ne ha danneggiato a tal punto le vendite che è bene chiuderne definitivamente la catena di produzione.

"Continuiamo - ha messo in chiaro la società - a valutare e ottimizzare il nostro portafoglio per essere meglio posizionati per la crescita di lungo termine. Questa transizione aiuterà a semplificare la nostra offerta di prodotti". Infine: J&J ha ribadito che "la nostra posizione sulla sicurezza del nostro talco rimane invariata".