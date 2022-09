Oroscopo, attenzione a questi segni: chi rischia grosso in autunno

24 settembre 2022 a

È arrivato l'autunno, oggi 23 settembre, e con lui sono tornate anche le previsioni dell'oroscopo per ogni segno zodiacale. Tra i segni baciati dalla fortuna per questa nuova stagione ci sono i segni d'aria, e quindi Gemelli, Bilancia e Acquario. Per loro le stelle riservano una bella dose di positività e dinamismo, soprattutto per i Gemelli, in cui è presente l'influenza di Marte in transito che dà una importante carica di combattività. Per la Bilancia, che tra i mesi di settembre e ottobre ci è nata, questa è la sua stagione e porterà fortuna non solo in amore ma in anche in ambito economico. Anche per l'Acquario ci saranno importanti novità in arrivo, se solo si fa attenzione a non farsi travolgere dalle distrazioni.

Non se la passeranno male nemmeno i nati sotto i segni della terra, e in particolare il Capricorno, che seppur con qualche difficoltà, riuscirà a raggiungere soddisfazioni soprattutto in campo lavorativo. Meno bene, invece, per i segni di fuoco, tra cui il Sagittario che, avendo Marte in opposizione al suo segno fino a marzo 2023, attraverserà un periodo piuttosto in salita. Il consiglio è di non lasciarsi scoraggiare. Infine, per i segni d'acqua, come i Pesci, questo è il momento ideale per fare introspezione, e più avanti, tra fine ottobre e metà dicembre, gli astri, con il ritorno di Giove nei Pesci, potranno regalare nuovi stimoli e, perfino, un pizzico di fortuna.