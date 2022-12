Paolo Fox, l'oroscopo 2023 del Fisco: il segno rovinato dalle tasse

27 dicembre 2022 a

Guai tralasciare il piano fisico. Per questo Paolo Fox mette in guardia, mese per mese, i segni zodiacali. Si inizia con l'Ariete che, nella seconda metà di febbraio, vedrà il Sole favorevole. Per questo i nati sotto questo segno avranno un 2023 ottimo. In particolare secondo l'astrologo nessuno li potrà fermare nel mese di marzo, a partire dal giorno 16. Altrettanto fortunato il Toro. Però solo a partire da aprile, mentre già a giugno, con Marte e Venere opposti, qualche difficoltà si potrà riscontrare.

Si prosegue con il Gemelli, che potrà rimettersi in forma a maggio sfruttando Venere e Marte in maniera favorevole. Attenzione a non strafare nelle giornate dell'11-12-20-25-26. Faticose invece le prime due settimane di febbraio per il Cancro che recupererà nel mese di agosto. E ancora: aprile da cerchiare in rosso per il Leone. La stanchezza renderà poco tolleranti i nati sotto questo segno. Favorevoli i premi mesi dell'anno per la Vergine. Attorno al giorno 20 di febbraio dovranno fare molta attenzione. Bilancia: turbolenze psicofisiche nel mese di febbraio. Recupero netto nell’ultima settimana.

A chiudere la classifica lo Scorpione, per cui il 2023 inizia con qualche nervosismo, il Sagittario che godrà di Giove e Marte favorevole nel mese di maggio, e il Capricorno con maggio buono per rimettersi in pista. Infine, ecco l'Acquario e i Pesci. Per il primo segno febbraio sarà un mese complicato dal punto di vista fisico. Sbalzi di umore e di tensione sempre nello stesso mese. Per il secondo le stelle sono buone nel mese di maggio anche con Giove di nuovo favorevole. Lieve affaticamento nel mese di settembre. Non bisognerà eccedere negli sforzi.