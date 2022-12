Paolo Fox, previsione da incubo: "Chi avrà Saturno contro nel 2023"

31 dicembre 2022 a

Il conto alla rovescia per il 2023 è partito ufficialmente e in molti - se non tutti - si chiedono come andrà? Non avendo una sfera di cristallo a disposizione, ci si affida agli astrologi che consultando i pianeti hanno già stilato la classifica dei segni zodiacali più fortunati e quelli meno. Ecco allora le previsioni di Paolo Fox, l'astrologo più seguito d'Italia, che intervistato da Candida Morvillo per il Corriere della Sera, parla di un 2023 all'insegna dell'austerity, di ritorno alle regole, di rigore: insomma un anno conservatore. E questo perché ci saranno due transiti sono molto importanti. "A metà maggio, Giove, pianeta dell’espansione, entra in Toro, segno della tradizione, e ci rimane un paio d’anni; a marzo, Saturno, pianeta del dovere e protettore del suolo agricolo e dell’ambiente, entra per un anno in Pesci, segno anch’esso conservatore". Avere Saturno in opposizione, quindi, per Paolo Fox "non significa un anno da schifo, come si crede, ma dover superare una prova, tagliare o no rami secchi". Per esempio, spiega l'astrologo, "Saturno sarà opposto alla Vergine, che in primavera dovrà decidere se rinnovare un contratto o un accordo a condizioni che non ama. Ma poi, da maggio, avrà Giove favorevole, quindi cade in piedi".

"Un altro segno con Saturno nervoso", continua Paolo Fox, "è quello dei Gemelli, chiamato a decidere se interrompere dei progetti o a risolvere un problema di reputazione nato nel 2022. Con Vergine e Gemelli, soffre anche il Sagittario: sul lavoro, la seconda parte dell’anno può essere confusa: essendo sempre a caccia di nuove esperienze, potrebbe azzardare cambiamenti non consigliabili". Di certo non parte bene neanche segno la Bilancia che "deve innanzitutto recuperare forza fisica, ritrovare la serenità ed eliminare la paura di ricadere in situazioni difficili, che si fa sentire sino al 16 maggio, per l’opposizione di Giove. Fra giugno e agosto, il cielo torna favorevole e la prima cosa da fare è ricostruire amicizie e alleanze. Poi, riparte in vantaggio". E ancora: "il Capricorno ha un bel cielo da primavera inoltrata, ma, prima, vive tensioni e invidie. Più che altro, lui che pensa sempre di fare tutto da solo, deve circondarsi di persone valide".

Paolo Fox non ha dubbi neanche sui segni baciati dalla fortuna in questo 2023. Innanzitutto i Pesci: "Avranno dalla loro sia Saturno sia Giove. Reagiranno con più determinazione alle prove del destino. Chi ha subito una separazione o è stato male recupera bene. Grazie a una bellissima Venere dal 7 maggio, i Pesci potranno sposarsi, avere un figlio. Sul lavoro, arrivano proposte, specie nella seconda metà dell’anno". E poi c'è il Toro: "Dopo cinque anni di pensieri, finalmente, può realizzare quello che ha in mente. Da quando a metà maggio arriva Giove, tutto gli è possibile. E il suo luglio sarà interessante per i sentimenti".