Cuore, la pillola che ti fa vivere più a lungo

Il Viagra non risolve solo il problema di erezione ma secondo un'ultima ricerca scientifica riduce il rischio di malattie cardiache negli uomini fino al 39 per cento. E chi assume questo farmaco sembra avere meno probabilità di andare incontro a morte precoce. Riporta Dagospia che gli scienziati della University of Southern California (USC) hanno esaminato 70.000 uomini adulti con un'età media di 52 anni, tutti con disfunzione erettile.

Il risultato a cui sono arrivati gli esperti è che il Viagra aumenta il flusso di sangue nelle arterie del cuore e migliora quindi il flusso di ossigeno in tutto il corpo. Ma gli stessi medici hanno raccomandato di non assumere il farmaco con leggerezza, visto che al momento è stato approvato solo per il trattamento della disfunzione erettile. Il farmaco infatti agisce rilassando i muscoli del pene dell'uomo, consentendo un maggiore afflusso di sangue e quindi una erezione più forte.

Questo ultimo studio rivela che chi aveva fatto uso di questi farmaci avevano meno probabilità di soffrire di problemi cardiaci. Tanto che i decessi per patologie cardiache sono diminuiti di quasi il 40 per cento. Inoltre, si è registrata una riduzione del 22 per cento della probabilità di sviluppare angina instabile, quando la placca nell'arteria coronaria nega ossigeno e sangue al cuore.

Gli uomini che hanno fatto uso di farmaci per la disfunzione erettile hanno anche vissuto in media più a lungo con un rischio di morte precoce diminuito di un quarto.