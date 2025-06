Spagna, bevanda afrodisiaca? Macché, conteneva Viagra: ritirata subito

Veniva pubblicizzato come una "bevanda afrodisiaca" che doveva i suoi effetti a un semplice cocktail di vitamine ma conteneva in realtà dosi elevate, e non dichiarate, di sildenafil, meglio noto come Viagra. Per questo motivo l'Agenzia Spagnola per i Medicinali e i Prodotti Sanitari ha ordinato il ritiro dagli scaffali di tutto il Paese del "Nectar del Amor", venduto come una semplice bevanda energizzante ma, in realtà, un prodotto farmaceutico vero e proprio. A mettere in allerta l'agenzia, un dipartimento del ministero della Salute di Madrid, era stata la Polizia Regionale di Navarra, la quale aveva avvertito che il prodotto era stato messo in vendita senza le necessarie autorizzazioni.

Le successive analisi di laboratorio dell'agenzia avevano appurato che il "Nectar del Amor" conteneva il principio attivo sildenafil in quantità sufficienti a "ripristinare, correggere o modificare una funzione fisiologica esercitando un'azione farmacologica", abbastanza da conferirgli lo status legale di medicinale. La sostanza non era pero' menzionata sull'etichetta, che invece "elenca in modo fuorviante diverse vitamine e minerali, fornendo false informazioni sulla sua sicurezza". E creando potenziali pericoli per i consumatori con problemi cardiocircolatori. Il sildenafil è indicato per ripristinare la funzione erettile aumentando il flusso sanguigno penieno attraverso l'inibizione selettiva della fosfodiesterasi 5 (PDE-5). È controindicato nei pazienti con infarto miocardico acuto, angina instabile, angina da sforzo, insufficienza cardiaca, aritmie non controllate, ipotensione, ipertensione arteriosa non controllata e anamnesi di ictus ischemico.