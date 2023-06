Alieni e Ufo, cosa succede ad alta quota: la sconcertante verità scientifica  

02 giugno 2023 a

La task force della Nasa per esaminare le centinaia di report sugli Ufo raccolti negli ultimi ventisette anni è arrivata a una conclusione che deluderà gli appassionati di alieni e oggetti volanti non identificati: "Ci sono tanti pianeti là fuori e quindi ci sono molti ambienti potenzialmente adatti alla vita, ma – ha spiegato nella conferenza trasmessa via web David Spergel, il presidente del dream team sugli Ufo – non abbiamo trovato vita al di là del pianeta Terra. Ma continueremo a cercare". Secondo quanto riporta il Giorno solo una percentuale compresa tra il 2 e il 5 per cento dei casi non è spiegabile scientificamente, ovvero sugli 800 eventi esaminati tra i 16 e i 30 sono risultati anormali.

L’ex astronauta Scott Kelly, l’americano che è rimasto più a lungo nello spazio (520 giorni) spiega che "l'ambiente in cui ci troviamo a volare, che sia spazio o atmosfera, può facilmente produrre delle illusioni ottiche. Mi ricordo che una volta stavo volando sopra Virginia Beach, quando uno dei miei colleghi era convinto che avessimo sorvolato un ufo. Io non l’avevo visto, così siamo tornati indietro per dare un occhiata. È saltato fuori che si trattava di Bart Simpson. Un palloncino di Bart Simpson".

E ancora, in un laboratorio in Australia, gli scienziati qualche tempo fa hanno osservato una anomala esplosione di onde radio. "Avevano una struttura anomala, nessuno – ha detto Spergel – stava capendo cosa stesse succedendo. Poi qualcuno ha notato che queste onde radio si concentravano soprattutto nell’ora di pranzo. Cosa c’era dietro? Gli scienziati dell’osservatorio riscaldavano i loro pranzi nel microonde, che produceva una raffica di segnali. I rilevatori erano così sensibili da segnalare anche quella banale anomalia". Insomma. "le osservazioni esistenti e i rapporti dei testimoni oculari non sono sufficienti per fornire prove conclusive sulla natura e l’origine di ogni singolo evento ufo. Servono dati di qualità".