Infarto, ecco il giorno della settimana in cui si muore di più: il rischio schizza del 13%

Quando si rischia di più di avere un infarto? Secondo una ricerca irlandese, bisognerebbe stare attenti all'inizio della settimana. I medici del Belfast Health and Social Care Trust e del Royal College of Surgeons in Irlanda hanno scoperto che gli attacchi cardiaci più gravi e fatali sono più comuni di lunedì. Il rischio sarebbe superiore del 13% rispetto al previsto.

Lo studio ha analizzato i dati di 10.528 pazienti ricoverati in ospedale tra il 2013 e il 2018 con il tipo di infarto più grave: un infarto del miocardio con sopra-slivellamento del segmento St (Stem) che si verifica quando un’arteria coronaria principale è completamente bloccata. “I ricercatori hanno riscontrato un picco di infarti Stemi all’inizio della settimana lavorativa, con una maggiore incidenza il lunedì – ha spiegato Giovanni Esposito, professore di cardiologia alla Federico II di Napoli e presidente nazionale Gise -. Un dato che possiamo riscontrare anche in Italia, peraltro. In precedenti studi è stato evidenziato che a giocare un ruolo determinante sarebbe il ritmo circadiano, che regola il ciclo del sonno e della veglia".

All'origine di questa scoperta ci sarebbe il fatto che in genere a inizio settimana tendono ad accumularsi tre fattori importanti di rischio cardiovascolare, ovvero carenza di sonno, orari sballati e stress di inizio settimana. Di lunedì, insomma, è più probabile che il nostro orologio biologico sia sballato rispetto agli altri giorni della settimana.