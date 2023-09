Ufo, il Congresso del Messico: "Ecco il cadavere di due alieni"

13 settembre 2023 a

Si è svolta sul palco del Congresso del Messico la prima udienza del Paese centramericano dedicata agli Ufo. L'intervento di Jaime Maussan, noto ufologo messicano, ha suscitato parecchio scalpore: il direttore del programma "Tercer Milenio" ha mostrato al pubblico quelli che lui definisce "cadaveri alieni", sostenendo senza mezze misure che "non siamo soli in questo vasto universo". Come spiega lo stesso Maussan, si tratta dei "corpi di extraterrestri risalenti a più di mille anni fa e sono stati ritrovati a Cusco, in Perù. Sono già stati studiati dall’Università Nazionale Autonoma del Messico utilizzando l’analisi del carbonio 14”.

"Dobbiamo avere il coraggio di accettarlo - ha aggiunto l'ufologo messicano -, siamo visitati da intelligenze non umane che vengono sulla Terra dalle profondità dell'universo, potremmo persino viaggiare verso altri universi". All'evento era presente anche Ryan Graves, ex pilota statunitense. A luglio aveva rilasciato la sua testimonianza davanti al Congresso degli Stati Uniti: "Se gli Ufo sono droni stranieri - ha spiega Graves - è un urgente problema di sicurezza nazionale. Se è qualcos'altro, è un problema per la scienza. In entrambi i casi, gli oggetti non identificati sono una preoccupazione per la sicurezza del volo".