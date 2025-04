Messico, Trump pronto a raid con i droni: narcos nel mirino

L'amministrazione Trump sta valutando l'avvio di una serie di raid contro i cartelli della droga in Messico, nel quadro del contrasto al traffico di narcotici attraverso il confine meridionale. È quanto rivela oggi Nbcnews, citando diverse fonti militari, di intelligence e di forze dell'ordine al corrente delle discussioni in corso tra Casa Bianca, Pentagono e agenzie di intelligence. Si è ancora, aggiungono le fonti, alle fasi iniziali di elaborazioni di piani di possibili raid con droni contro leader dei narcos e le loro strutture logistiche in Messico, da condurre con la cooperazione del governo messico.

Non è stata comunque raggiunta una decisione o un accordo finale su come procedere, e non un'azione unilaterale e segreta, senza il consenso del Messico, non è stata esclusa e potrebbe essere un'ultima risorsa, sottolineano ancora le fonti dell'emittente americana. Non è infatti chiaro se gli americani abbiano già esposto al governo messicano la possibilità di questi raid.