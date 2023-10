Baba Vanga, "il califfato": l'agghiacciante profezia sulla guerra tra Hamas e Israele

10 ottobre 2023 a

Il riacutizzarsi del conflitto tra Israele e Hamas ha scosso l'opinione pubblica delle democrazie liberali occidentali. I metodi barbari adottati dai terroristi islamici, oltre a suscitare la condanna di larga parte della comunità internazionale, ci ha costretto a ripensare la sicurezza del nostro Paese. Il timore, neanche tanto nascosto, è che si possano verificare degli attentati mirati contro Sinagoghe e Chiese, situate proprio nelle nostre città. La guerra, al momento combattuta solo in Medio Oriente, potrebbe infatti sbarcare anche in Europa. Come se si trattasse di un terzo conflitto mondiale: uno scontro tra civiltà, descritto magistralmente dal politologo statunitense Samuel P. Huntington. E un'agghiacciante profezia potrebbe confermare questa tesi.

Baba Vanga è una celebre sensitiva bulgara che ci ha lasciato nel 1996. La donna, conosciuta anche come la "Nostradamus dei Balcani", è famosa per le sue profezie che hanno anticipato eventi globali come il riscaldamento globale, lo tsunami del 2004 e persino gli attacchi dell'11 settembre 2001. Le sue profezie contengono anche previsioni che sembrano collegarsi direttamente al conflitto attuale tra Israele e Hamas e che potrebbero sconvolgere per sempre la vita di tutti noi, non solo di quelli che vivono nell’area attualmente interessata dalla guerra.

Secondo la Nostradamus dei Balcani, saremmo prossimi alla cosiddetta "grande guerra musulmana". La profezia, infatti, prevede un'invasione dell'Europa da parte delle forze islamiche e, di conseguenza, l'instaurazione di un califfato musulmano entro il 2043. Una previsione che, anche se da prendere con le pinze, getta un'ombra sinistra sul futuro del nostro continente.