Striscia la Notizia, ecco come la tua auto ti spia: sicurezza a rischio

Striscia la notizia, il tg satirico di Mediaset condotto da Alessandro Siani e Vanessa Incontrata, è tornato sugli schermi televisivi con le sue inchieste bollenti. Nella punta di ieri, mercoledì 11 ottobre, si è parlato del tema della privacy. Marco Camisani Calzolari, studioso di fenomeni di comunicazione, ha messo in luce tutte le criticità date dall'uso di apparecchi digitali nella nostra vita quotidiana. Secondo l'inviato, infatti, non dobbiamo preoccuparci di essere spiati solo dagli smartphone. Ma anche dalle nostre auto.

"Le nostre auto ci spiano", esordisce Camisani Calzolari, che poi aggiunge: "Almeno così emerge da una ricerca di Mozilla Foundation, una famosa organizzazione globale senza scopo di lucro". Stando agli studi dell'ente no profit, "quando saliamo in macchina siamo spiati più di quanto lo facciano i nostri cellulari. Le auto - ricorda l'inviato di Striscia - ormai sono computer su ruote: guidiamo dei microprocessori. Le telecamere poste all'interno della nostra auto servono per la nostra sicurezza. Ma volendo possono farsi i fatti nostri".

Ma perché dovremmo avere paura di essere spiati dalle nostre auto? "Questi ricercatori - spiega Camisani Calzolari - hanno esaminato le informative sulla privacy di 25 marchi famosi automobilistici sulla base di come raccolgono e utilizzano le informazioni personali. Ed è emerso che la maggior parte dei marchi afferma di condividere tutti i nostri dati personali con fornitori vari di servizi. Altre - aggiunge l'inviato - affermano addirittura di poter vendere i nostri dati personali".