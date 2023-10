Striscia la Notizia, bomba su Massimo Giannini: "Come hanno reagito i colleghi all'addio"

06 ottobre 2023 a

Massimo Giannini ha lasciato la direzione de La Stampa. Il giornalista tornerà a Repubblica nei panni di editorialista e commentatore, oltre che autore di podcast. E Striscia la Notizia, con cui i rapporti non sono dei migliori, mette il dito nella piaga. "Come hanno reagito i giornalisti della gloriosa testata di casa Agnelli? Vediamolo insieme", dice Vanessa Incontrada prima di mandare in onda i festeggiamenti. Nel servizio si vede un gruppo di ultras scendere in strada con tanto di bandiere tricolori. Poi alcuni motorini che si muovono a suon di clacson e i fuochi d'artificio. Da qui la stoccata finale della conduttrice di Canale 5: "A questo punto facciamo gli auguri al nuovo direttore Malaguti e a tutti i giornalisti de La Stampa".

I dissapori con Giannini nascono da lontano. Da quando il fu direttore del quotidiano negò la replica del tg satirico di Antonio Ricci. Nel mirino un articolo che, a detta di Striscia, faceva "un minestrone di parole e date a caso, in cui si fa moltissima confusione, chiamando in causa a sproposito la trasmissione di Antonio Ricci". In particolare "le Veline di Striscia la notizia non sono mai state coinvolte in nessun tipo di scandalo. Pertanto, l’accostamento a escort e bungabunga è del tutto illegittimo e oltremodo offensivo per chi ha ricoperto e ricopre questo ruolo".

Risultato? "Giannini si batte moltissimo per la libertà in Iran, ma è decisamente meno solerte quando si tratta di garantire quella di espressione. La Stampa non ha rispettato il nostro diritto di replica. Abbiamo contestato un articolo uscito il 15 dicembre scorso. Richiesta ignorata, dopo più di un mese di educati solleciti. Il direttore Massimo Giannini non ha mai neanche risposto alle nostre mail".

