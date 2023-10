Andrea Giambruno, il video-fake: ecco i rischi dell'intelligenza artificiale

22 ottobre 2023 a

"Giorgia Meloni mi ha appena lasciato. Se sono triste? No, non lo sono per niente. Non posso esserlo: sono stato creato dall'intelligenza artificiale". Impazza online un video-fake di Andrea Giambruno, il quale in abito da conduzione e nello studio di Diario del Giorno, il programma da cui è stato sospeso e in onda su Rete 4, commenta l'addio da Giorgia Meloni. E si dice, appunto, per nulla triste. Tutto falso, ovviamente. Un video-fake, realizzato da Elvis Tusha - che mette subito in chiaro il fatto che le immagini siano false - che mette in guardia dai rischi che si corrono al tempo dell'intelligenza artificiale. Già, sembra in tutto e per tutto Giambruno. Quante persone avrebbe potuto ingannare un video del genere? Quali possono essere le conseguenze dell'impatto di simili creazioni dell'IA? Domande che, di fronte alle immagini che rimbalzano in rete, diventano sempre più attuali. E, a tratti, inquietanti.