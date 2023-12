Astrologia, "terremoti e carestie": 2024 da incubo, la sentenza di Ada Alberti

01 dicembre 2023 a

Plutone è il pianeta dell’inconscio, dei cambiamenti profondi e radicali, in astrologia rappresenta la morte e la rinascita, dunque è il pianeta della trasformazione impegnativa e affatto facile. Pertanto, visto che nel 2024, questo pianeta farà il suo ingresso nell'Acquario (il 20 novembre) dove stazionerà per 20 anni. si può affermare che ci troveremo tra la fine di un periodo e l’inizio di una nuova epoca. A sostenerlo è l'astrologa Ada Alberti, volto noto di Canale 5, che individua alcuni transiti celesti attesi nei prossimi mesi e anni per sentenziare un cambio di scenario: "I potenti (Capricorno), dovranno pensare più alle esigenze del popolo (Acquario) che alle proprie", dice Ada Alberti ricordando che "negli anni passati Plutone in Capricorno ha scosso il sistema finanziario e bancario ed ora col suo ingresso in Acquario non indugerà a demolire ciò che non va più bene. Già in gennaio assisteremo a una forte crisi finanziaria che toccherà persino il settore del lusso".

Secondo l'astrologa, "dalla fine di maggio l’Italia sarà piuttosto indebolita da eventi esterni e non mancheranno decise contestazioni nei confronti dello Stato anche tese a rivoluzionare l’ordine sociale, tanto che le forze politiche saranno messe a dura prova". Questo secondo Ada Alberti è dovuto al nuovo transito di Giove in Gemelli, con l’aspetto di quadrato che in seguito formerà con Saturno, Nettuno e Marte, quest’ultimo in particolare tra marzo ed aprile.

Non solo. Il Nodo Lunare Nord attraverserà il segno dell’Ariete, ovvero dell’”Io” e del “coraggio”, perciò, puntualizza l'astrologa "non si faranno sconti, basta con le imposizioni, restrizioni e sottomissioni, sarà forte il bisogno di rischiare per affrancarsi da chi pretende e nulla da, ma il transito di Nettuno in Pesci confonderà le idee e il risultato sarà ancora nebuloso". In concreto spiega Ada Alberti, "il governo si troverà a fronteggiare la difficile questione della riforma sanitaria, carceraria, finanziaria e pensionistica. Si dovranno trovare nuove misure per rimediare all’inquinamento, allo squilibrio geofisico e al dissesto idrogeologico. Si dovranno ancora affrontare questioni relative al gas ed al petrolio (Saturno e Nettuno in Pesci). "Tutti questi problemi", profetizza Alberti, "se non affrontati in modo concreto potrebbero portare il governo stesso ad una crisi e vacillare se non crollare".

Grazie a Giove in Gemelli, segno per eccellenza della comunicazione, secondo Alberti, "si porranno le basi per apportare profondi cambiamenti in ambito pubblico, didattico e di costume". Urano in Toro, invece, "continuerà a scuotere la terra (terremoti) oltre i vecchi equilibri economici". Il perdurare di Saturno nei Pesci "sottrae ogni fantasia" dice l'astrologa spiegando che i Pesci, ultimo nello zodiaco è il segno delle “prove”, “chiuso”, “rigido” e “restrittivo”. "Carestie ed emigrazioni persisteranno anche se". puntualizza Alberti, "Giove in Gemelli potrà alimentare nuove speranze, anche se, assisteremo a diverse proteste contro un sistema troppo rigido". "La quadratura di Saturno con Giove", conclude l'astrologa "farà si che l’ideologia del “consumismo”, periodo in cui viviamo, sia revisionata".