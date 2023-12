Oroscopo 2024, Themis: un anno "bollente", ecco il segno da... bollino rosso

02 dicembre 2023 a

a

a

Siamo agli sgoccioli di questo 2023. E così occhi puntati al cielo, agli astri, per cogliere i segni e provare a capire quel che ci aspetta, almeno per chi ci crede. Si parla ovviamente degli oroscopi, delle previsioni astrali per il prossimo anno, il 2024. E l'ultimo "bollettino" è quello firmato da Themis sulla Gazzetta del Sud, un oroscopo tutto incentrato sull'amore e sulle relazioni. Dunque passiamo in rassegna tutti i segni zodiacali: per chi sarà un anno bollente o pieno d'amore? E per chi sarà una cocente delusione? Qui le risposte suggerite dagli astri.

GEMELLI. Inizio di Anno: Invito a prendere in mano le redini della vita, con desiderio di nuove esperienze per i single e consolidamento delle relazioni per le coppie. Primavera: Periodo di crescita emotiva e nuove opportunità per i single, con possibilità di rinforzare i legami di coppia. Estate: Momenti stimolanti e avventure romantiche per i single, armonia e connessione per le coppie. Autunno: Possibili sfide per i single, ma opportunità di crescita per le coppie attraverso la gestione delle difficoltà.

ARIETE. Inizio d'Anno: Energia positiva con ottime possibilità di nuove connessioni per i single e consolidamento delle relazioni di coppia. Primavera: Periodo di stabilità e rafforzamento, con opportunità di nuovi incontri e consolidamento dei legami di coppia. Estate: Atmosfera rilassata e gradevole, favorevole a nuovi incontri e consolidamento delle relazioni di coppia. Autunno: Favorisce matrimoni e passi importanti nelle relazioni, con la necessità di mantenere l'equilibrio.

TORO. Inizio d'Anno: Periodo di riflessione e connessione con le emozioni, con attenzione all'equilibrio tra vita sentimentale e carriera. Primavera: Continua la crescita affettiva, con nuove opportunità per i single e consolidamento delle relazioni di coppia. Estate: Attenzione a non trascurare la vita sentimentale, con periodo di introspezione per i single e consolidamento delle relazioni di coppia. Autunno: Cruciale per le decisioni in amore, con la necessità di rimanere fedeli a sé stessi e lavorare sulla stabilità delle coppie.

CANCRO. Inizio d'Anno: Atmosfera positiva e serena, con riconoscimenti amorosi per i single del Cancro e armonia per le coppie. Primavera: Prosegue la buona vibrazione, con incontri memorabili per i single e consolidamento delle relazioni di coppia. Estate: Ricco di emozioni e incontri significativi per i nati sotto il segno del Cancro, con stabilità e armonia nelle relazioni di coppia. Autunno: Positività inalterata, con soddisfazione per single e coppie guidate dalla gentilezza e chiarezza nei sentimenti.

LEONE. Inizio d'Anno: Concentrazione sulla crescita personale, con attenzione ai dettagli nelle relazioni e consolidamento delle relazioni di coppia. Primavera: Apertura a nuove opportunità di incontri per i single, con impegno costante nel rafforzamento delle relazioni di coppia. Estate: Momento di svolta e nuove prospettive, con attenzione alle intenzioni degli altri e consolidamento delle relazioni di coppia. Autunno: Riflessione sulla direzione della vita sentimentale, con possibilità di nuovi inizi per i single e consolidamento delle relazioni di coppia.

VERGINE. Inizio d'Anno: Momento di introspezione e riflessione, con la necessità di bilanciare amore e indipendenza. Primavera: Nuove opportunità di incontri per i single, con necessità di comunicazione aperta per le coppie. Estate: Periodo di crescita e cambiamenti, con avventure per i single e lavoro continuo sulla connessione emotiva per le coppie. Autunno: Riflessione su ciò che si desidera realmente, con possibilità di nuovi inizi per i single e rafforzamento delle relazioni di coppia.

BILANCIA. Inizio d'Anno: Invito all'azione, con desiderio di avventure per i single e consolidamento per le coppie. Primavera: Periodo ricco di emozioni e nuove possibilità per i single, con opportunità di rafforzamento per le coppie. Estate: Momenti interessanti e avventure romantiche per i single, armonia per le coppie. Autunno: Possibili delusioni per i single, ma opportunità di rafforzamento per le coppie attraverso la gestione delle sfide.

SCORPIONE. Inizio d'Anno: Incertezza in amore, con avvertimenti sui incontri online per i single e riflessioni importanti per le coppie. Primavera: Maggiore chiarezza per i single, con opportunità di incontri significativi, e lavoro sulla comunicazione per le coppie. Estate: Attenzione alle opportunità in amore, con avventure per i single e lavoro continuo sulla comunicazione per le coppie. Autunno: Aumento delle possibilità per i single, con necessità di apertura mentale, e consolidamento delle relazioni per le coppie.

SAGITTARIO. Inizio d'Anno: Momento di crescita personale e riflessione sui rapporti esistenti, con attenzione agli ex e costruzione su basi solide. Primavera: Apertura a nuove esperienze, con possibilità di incontri per i single e rafforzamento per le coppie. Estate: Energia positiva e avventure per i single, con necessità di gestire la gelosia per le coppie. Autunno: Momento di stabilità e chiarezza nei sentimenti, con prospettive positive per tutti.

CAPRICORNO. Inizio d'Anno: Energia positiva con ottime possibilità di nuove relazioni per i single e consolidamento delle relazioni di coppia. Primavera: Periodo di continuità e consolidamento, con opportunità di nuovi incontri e rafforzamento dei legami di coppia. Estate: Atmosfera rilassata e piacevole, favorevole a nuovi incontri e consolidamento delle relazioni di coppia. Autunno: Ideale per matrimoni e passi importanti nelle relazioni, con la necessità di mantenere l'equilibrio.

ACQUARIO. Inizio d'Anno: Concentrazione sulla propria felicità, con attenzione ai segnali dell'universo per i single e consolidamento delle relazioni di coppia. Primavera: Momento di crescita e opportunità per i single, con rafforzamento dei legami esistenti per le coppie. Estate: Nuove connessioni per i single, con attenzione alla cura dei dettagli nelle relazioni per le coppie. Autunno: Momento di chiarezza e manifestazione dei desideri, con opportunità di nuovi inizi per i single e consolidamento delle relazioni di coppia.

PESCI. Inizio d'Anno: Fase di crescita personale, con attenzione ai dettagli nelle relazioni e consolidamento delle relazioni di coppia. Primavera: Apertura a nuove opportunità, con possibilità di incontri per i single e rafforzamento per le coppie. Estate: Energia positiva e avventure per i single, con necessità di gestire la gelosia per le coppie. Autunno: Momento di stabilità e chiarezza nei sentimenti, con prospettive positive per tutti.