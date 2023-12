Oroscopo 2024, ecco i segni colpiti dalla sfortuna

Roberto Tortora 13 dicembre 2023 a

La fine dell’anno si avvicina, è tempo di bilanci, ma anche di previsioni per il futuro. E, per gli appassionati di astrologia e cultura orientale, c’è l’oroscopo cinese che ha già dato i suoi verdetti. Anche se, come noto, la loro suddivisione del calendario è leggermente diversa dalla nostra e l’ultimo anno, l’Anno del Coniglio, non si è ancora concluso. Lo sarà il 9 Febbraio 2024. Un anno che, per i cinesi, ha portato fortuna ai segni del Bue, la Tigre e il Serpente. Il prossimo, invece, sarà l'anno del Drago di Legno, un animale immaginario molto energico, vitale e al tempo stesso misterioso.

Non tutti i segni verranno benedetti da questa nuova annata, infatti il Cane, il Cavallo, la Capra e il Maiale dovranno preoccuparsi e non poco. Siccome, però, il 2023-2024 è anche un periodo di speranza, ci sono soluzioni per minimizzare la “sfortuna”. Il Cane, ad esempio, dovrà evitare i colori jellati come il blu, il bianco e l’oro e i numeri 1, 6, 7, ma anche la direzione nefasta “sud-est”. E, infine, starsene buono nei mesi sfortunati come il quinto e l’ottavo mese lunare cinese. Non solo i segni cinesi, però, potrebbero essere coinvolti in una spirale negativa, bensì anche i segni del nostro Zodiaco e corrispondono a quelli di Acquario, Sagittario e Pesci. Per questi, in arrivo difficoltà finanziarie e una lotta serrata per gestire al meglio i propri risparmi. Anche perché sono segni “spendaccioni”, tendono a sperperare soldi in modo impulsivo per esperienze, viaggi, piccole avventure o hobby.

L’Acquario, segno di natura adattabile e curiosa, è quello più tendente a spendere in incontri sociali, esperienze e alla propria ricerca intellettuale. Il Sagittario ama l'avventura e l'esplorazione e destina le proprie risorse, perciò, a viaggi, opportunità d’apprendimento ed esperienze che aprono la mente. Al pari, però, del portafogli. I “nati sotto il segno dei Pesci”, come diceva Venditti, sono dei veri e propri creativi. Degli artisti che, però, in virtù di questa loro predisposizione, potrebbero sacrificarne le finanze.

Difficoltà amorose, infine, per Leone e Vergine. I primi, notoriamente passionali, potrebbero indirizzare il proprio amore su partner che non lo apprezzano pienamente. Occhio, dunque, a non diventare esigenti, possessivi e opprimenti. Discorso simile anche per il Sagittario, tendente per generosità a dare tutto, generando un effetto contrario se scelgono partner che potrebbero non apprezzare appieno i loro sforzi. Infine, come detto, la Vergine, da sempre dedicata a sacrifici per la famiglia. Per questo, hanno difficoltà ad esprimere la passione. Si dà priorità alla carriera e alla stabilità economica, lasciando il cuore da parte. Occorre, perciò, una rapida conversione ad un amore vero.