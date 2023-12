Oroscopo 2024, "un'occasione irripetibile": il segno per cui può cambiare tutto (a patto che...)

15 dicembre 2023 a

Giorno dopo giorno, ora dopo ora, si avvicina la fine dell'anno. E poi? Che 2024 sarà? La risposta la si può trovare negli astri, almeno per chi ci crede, nei segni zodiacali, ovvero nelle stelle, una delle discipline e delle credenze più radicate nella storia dell'uomo.

Si parla dell'oroscopo per il 2024. Il principio è semplice: ogni costellazione subisce l'influenza del passaggio dei pianeti in transito. E le combinazioni possono determinare anni più o meno fortunati, sotto molteplici aspetti.

E stando a quanto suggeriscono gli astri, il 2024 in generale non sarà caratterizzato da sconvolgimenti eclatanti. Per tre segni - Vergine, Pesci e Gemelli - si annuncia un anno piuttosto piatto, senza picchi ne disastri. Al contrario, gli astri indicano un brutto 2024 per Leone e Scorpione.

Oroscopo 2024, i cinque segni maledetti: ecco a chi andrà malissimo e perché

Al contrario tra i segni un poco più fortunati ecco Ariete, Bilancia e Acquario, i quali però dovranno fare i conti con qualche difficoltà ed intoppo "fisiologico". Le sorprese positive potrebbero arrivare in ambito lavorativo ed economico, a patto che si prendano le decisioni giuste.

Infine, i tre segni più fortunati: Toro, Capricorno e Cancro. I primi due di terra, il terzo d'acqua. Stando alle stelle, agli allineamenti e ai transiti, per loro il 2024 potrebbe avere in serbo qualcosa di davvero importante: le condizioni sono favorevoli, anzi positive. Ci saranno occasioni in grado di modificare in meglio le vite di questi tre segni, ma come sempre queste occasioni devono essere colte. Insomma, state attenti...