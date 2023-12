Oroscopo 2024, Simon & The Stars: "Chi emerge dal cono d'ombra dopo 15 anni"

19 dicembre 2023 a

a

a

Ultimissimi giorni dell'anno. E riflettori puntati sul 2024: che anno sarà? Cosa suggeriscono gli astri e le stelle? Una risposta arriva da Simon & The Stars, uno degli astrologi più seguiti sui social italiani, il quale snocciola i suggerimenti astrali al FqMagazine. Lo fa segno per segno, con attenzione ai particolari. Dunque, largo alle previsioni di Simone Morandi, questo il nome all'anagrafe di Simon & The Stars.

Partiamo dall'inizio dell'anno astrologico con l'Ariete, che sperimenta un'ampia libertà dai vincoli di Plutone. Si prepara a un cambiamento di direzione, superando incertezze e condizionamenti spesso radicati nell'ambiente familiare. Diventa il "genitore di se stesso", capace di prendere decisioni autonome e di assumersi responsabilità complete.

Il Toro trova nel 2024 l'opportunità di cambiare vita, sia in amore che sul lavoro, o di raccogliere i frutti seminati negli anni precedenti. Occasioni inaspettate si presentano, soprattutto in primavera, ripagando di delusioni e prove subite in passato sotto l'influenza di Saturno.

I Gemelli si apprestano a prendersi una grande rivincita su tutti i fronti. A metà anno, Giove, portatore di nuove opportunità, inaugura un nuovo ciclo di vita. Dopo anni di confusione identitaria e tentativi infruttuosi, trovano finalmente la loro dimensione.

Il Cancro emerge da un'ombra che lo ha avvolto dal 2008, quando Plutone è entrato in opposizione. Quindici anni di pressioni e confronti con le proprie paure lo trasformano profondamente. Ora è pronto a mostrarsi e a far valere le sue ragioni, senza timore di perdere, diventando così invincibile.

Oroscopo 2024, "un'occasione irripetibile": il segno per cui può cambiare tutto (a patto che...)

Il Leone, nel nuovo anno, fa un "coming out" che potrebbe influenzare ogni aspetto della sua vita. Superata la paura di perdere consensi, è pronto a dire "questa cosa non è più per me" e a intraprendere una nuova strada, liberandosi dalle catene di una gabbia che non vuole più tollerare.

La Vergine torna indietro nel tempo per correggere errori o sistemare situazioni risalenti al 2012, ponendo fine al caos e all'incertezza che hanno ostacolato le sue aspirazioni e la creatività negli anni successivi.

La Bilancia percorre l'ultimo miglio che la separa dalle luci della ribalta dopo quindici anni nell'oscurità delle quinte. Durante questo periodo, si è spesso sacrificata per gli altri, costruendo faticosamente la sua autonomia. Forte di questa esperienza, è pronta a debuttare in un ruolo più prominente.

Lo Scorpione, dopo tre anni di vagabondaggio, giunge a un punto in cui cerca un luogo da chiamare "casa". Nel 2024, costruisce finalmente nuove radici, ridefinendo concetti di stabilità legati alla casa, alla famiglia, alle finanze e alle certezze personali.

Il Sagittario si impegna nella riconquista dei suoi spazi, che siano lavorativi, abitativi o decisionali, spesso usurpati nel passato. Lavora per costruire una nuova libertà, sia economica che di movimento, portando giustizia a coloro che da anni affrontano cause legali.

Il Capricorno "ringiovanisce", a prescindere dall'età. Dopo anni di marcia rigida verso il successo, si chiede: "Perché prendere sempre tutto così sul serio?". Riscopre il piacere e l'emozione della creatività, avvicinandosi alla vetta in modo più leggero.

L'Acquario si riappropria del suo tempo, pronunciando un potente "No" a ciò in cui non crede appieno. Abbandona le aspettative degli altri e emerge con un "sì" più autentico e sincero, rivelando una nuova identità.

Si chiude con i Pesci, sottoposti a un rigoroso "addestramento" da Saturno. Questa esperienza li spinge a superare i propri limiti e a esprimere appieno il loro potenziale. Un periodo formativo e talvolta faticoso, ma che permette loro di ritornare al "luogo" a cui appartengono dopo anni di esilio.