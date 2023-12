Nostradamus, la profezia su Papa Francesco: svolta-choc nel 2024

20 dicembre 2023 a

Cosa succederà nel 2024? Una novità dovrebbe riguardare il Vaticano, secondo le previsioni di Nostradamus. Pare che l'anno prossimo verrà eletto un nuovo Papa. Il che vorrebbe dire un cambiamento significativo per la Chiesa cattolica. Tuttavia, non ci sono dettagli specifici su chi potrebbe essere il nuovo Pontefice dopo Bergoglio. Sempre secondo Nostradamus, inoltre, questo evento potrebbe avere ripercussioni importanti sia sulla politica internazionale che sulla società.

Ma non è tutto: un altro evento che sconvolgerà il 2024 sarà una possibile guerra in Cina. Anche in questo caso, non si sa molto né vengono specificati i dettagli su quale sarà il motivo dello scoppio del conflitto. Tra gli attori coinvolti, secondo la profezia, sia il governo cinese che altre nazioni. Se questa previsione diventasse realtà, un'eventuale guerra con Pechino coinvolta potrebbe avere delle conseguenze devastanti non solo per la Cina, ma anche per l'economia globale e la stabilità internazionale.

Ovviamente si tratta di previsioni. E tra l'altro quelle di Nostradamus non solo sono spesso interpretate in modi diversi, ma talvolta possono anche essere soggette a errori di interpretazione. A riportarle è stato il sito web Origini Nascoste, specializzato in argomenti misteriosi. Si tratta di una precisazione necessaria, che porta a prendere queste previsioni con le pinze, non dandole assolutamente per certe.